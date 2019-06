Ne jamais oublier d'où l'on vient

Le représentant de l’Unesco au Togo, Yao Ydo, encourage les Togolais à préserver leur propre culture.

‘Il faut des citoyens ouverts sur le monde bien sûr, mais avant tout ancrés dans leur culture et leur racine', a-t-il déclaré vendredi à l’issue d’une audience avec la présidente de l’Assemblée nationale, Chantal Yawa Tsègan.

Sans un véritable ancrage local, il est difficile d’exprimer son potentiel en tant qu’Africain, estime le représentant de l’organisation onusienne pour la culture.

L’Unesco lancera prochainement un programme de promotion des cultures à l’école dès le primaire. Un apprentissage dès le plus jeune âge pour comprendre d’où on vient et pour préserver les valeurs traditionnelles.

Dans un contexte de mondialisation favorisé par les nouvelles technologies, on tend vers une perte des repères et de l’authenticité.