Patrimoine mondial : sauvetage en vue

Le site historique de Koutammakou en pays Tamberma, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, va être sauvé.

Compte-tenu de sa dégradation, il risquait de perdre ce prestigieux label et l’activité touristique induite.

Koutammakou, le pays des Batammariba, est situé dans le nord-est du Togo et s’étend par-delà la frontière jusqu’au Bénin.

Cette zone de 50.000 hectares doit son aspect remarquable à ses Takienta, maisons à tourelles qui sont le reflet de la structure sociale, ainsi qu’à ses terres agricoles et ses forêts, et à l’association entre le peuple et le paysage.

Les intempéries ont affecté plusieurs édifices.

D'ici un an, tout danger sera écarté grâce au projet d'amélioration de l'état de conservation du site.

Le projet permettra de faire l'inventaire et la cartographie. Un chantier participatif sera lancé pour permettre aux communautés de partager avec les experts les techniques ancestrales de conservation.

Financé en grande partie par le gouvernement norvégien, le projet sera exécuté par l'Ecole du patrimoine africain (EPA). Basée à Cotonou au Bénin, elle s’occupe depuis une dizaine d'années, de l'équipe de surveillance du site.