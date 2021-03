Thierry Tomety expose ses tableaux jusqu'au 7 mars prochain à l'hôtel Onomo de Lomé.

L’artiste, né en 1993, créé à l’inspiration, sans réflexion préalable; presque de l’instantané.

L’artiste est né à Lomé un 14 juillet de parents togolais et béninois. Autodidacte, il étudie les différentes techniques d’application de la peinture sur toile.

‘Son travail se reconnaît par l’application impétueux des couleurs chaudes et l’usage de symboles tels que la spirale et l’échelle qui représentent le processus de création et le questionnement sur le sens de la vie. Il met un point d’honneur à laisser libre court à l’imagination des spectateurs sans les influencer par sa perception personnelle de l’œuvre’, soulignait l’Institut français du Togo lors d’une exposition organisée en décembre dernier.