Retour aux sources

Le peuple Ewé fête à partir de ce jeudi à Notsé ‘Agbogboza’. C’est le plus grand rendez-vous annuel et il rassemble des dizaines de milliers de personnes venues de toute la région, Togo, Bénin, Ghana et de la Diaspora.

‘Agbogboza’ marque le début de l’année nouvelle.

Le premier jeudi du mois de septembre est consacrée àla prière, au recueillement, à l'invocation des ancêtres pour la protection des Ewé.

Cet événement est un moment privilégié pour renforcer l’esprit du vivre ensemble dans une symbiose culturelle mais aussi pour cultiver la connaissance, l’amour et l’acceptation de l’autre.

Cette fête est célébrée depuis 1950 sans discontinuer.

La communauté est dirigée par le roi Togbui Agokoli IV.