Stars Parade reçoit Valentine Alvares

La chanteuse togolaise Valentine Alvares sera l’invitée du Maestro Boncana Maïga dans l’émission Stars Parade sur TV5 Monde.

Stars parade est une émission musicale consacrée aux artistes africains. En privilégiant les rencontres et les genres, ce rendez-vous permet à la musique africaine de s'exprimer et de se faire connaître à travers le monde grâce à sa diversité culturelle et à la richesse de ses mélodies.

L’artiste, qui vit désormais à Niamey, serra interviewé sur place et chantera évidemment pour ses très nombreux fans.

______

Diffusions (GMT)

Samedi 5 décembre 15h35

Dimanche 6 décembre 1h58

Dimanche 6 décembre 9h15

Lundi 7 décembre 20h

Vendredi 11 décembre 18h32