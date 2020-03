Un incubateur culturel

ACD-Sud (Arts culture et développement du sud) vient de lancer un programme d'incubation culturelle baptisé ‘Mawaba Lab’.

‘Face à l’émergence de projets culturels et créatifs innovants en Afrique, aux caractéristiques particulières des biens et services culturels en comparaison aux autres bien marchands et à un réel problème d’organisation et de gestion d’activités culturelles et créatives par les porteurs de projets, il s’est avéré nécessaire de proposer un accompagnement à la création d’une entreprise culturelle et/créative’, expliquent les promoteurs.

Mawaba Lab accompagne pendant un an la création d’activités culturelles et créatives en Afrique subsaharienne en général et au Togo en particulier.

Tous les développeurs de projets peuvent prétendre à une aide. Pas d’argent accordé, mais de la formation, un accompagnement promotionnel, la mise à disposition d’experts dans les secteurs de l'édition, de la presse, du design, de l'audiovisuel, des métiers de la scène ou de l'évènementiel.