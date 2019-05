Une soirée pour se marrer

La délégation de l’Union européenne au Togo et ses partenaires organisent le 11 mai le Festival de l'humour francophone de Lomé qui aura lieu à Canal Olympia Godopé.

Le rire est contagieux et positif.

Ce Festival, c'est d'abord un masterclass en techniques d’improvisation, de stand up et de Youtubing du 6 au 10 mai à l'Institut français du Togo, afin de susciter des talents et de renforcer les capacités de la scène locale de l'humour.

Au soir du 11 mai, le public est invité à un spectacle inédit et gratuit pour découvrir le meilleur de la scène humoristique d'Afrique de l'Ouest et d'Europe.

Seront réunis sur la même scène des grands noms de l'humour tels que Gustave Parking et Sandrine Sarroche (France), Omar Manet (Guinée), Valéry N'Dongo (Cameroun), Oualas (Maroc & Côte d'ivoire), et Professeur Abawoe (Togo). L'animation musicale sera assurée de main de maître par le franco-béninois DJ Highfa.

______

Infos pratiques

Canal Olympia Godopé

Samedi 11 mai 2019, à partir de 19h Entrée : libre et gratuite