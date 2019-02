Du producteur au transformateur

A la faveur de la visite mercredi du président Faure Gnassingbé à Broukou (région de la Kara), coup de projecteur sur le projet d’agro parc développé sur ce site.

C’est ici que sera lancée la phase pilote du projet de transformation agro-alimentaire du Togo (PTA-Togo).

Cette unité comprendra une zone de production et de transformation : riz, mais et soja), tomates, fruits), anacarde, sésame, volailles et poisson destinés au marché local et à l’export.

Il est également prévu des entrepôts de stockage, 130 km de pistes pour accéder aux champs, la construction de 10 villages, l’électrification et l’adduction d’eau.

‘Les usines implantées sur place achèteront directement aux producteurs de la zone. Ce parc créera de nombreux emplois directs et indirects’, explique Komi Djéguéma, responsable suivi et évaluation de l’Agence de production des agropoles.

Le PTA-Togo vise à promouvoir les investissements privés dans le secteur de la production et de la transformation. Le gouvernement mise à fond sur l’agro industrie. Après Broukou, d’autres parcs seront aménagés sur le même concept.