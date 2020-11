La recherche a besoin d'argent

La recherche ne se prête pas au contrôle et à la gestion.

Pourtant, l’évolution rapide du monde très concurrentiel de l’enseignement supérieur aujourd’hui impose des contraintes qui obligent à mettre en place un cadre de gestion minimum.

Les questions de financement et de qualité exigent que les priorités soient arrêtées d’un commun accord; des ressources suffisantes sont nécessaires et elles doivent être utilisées de manière optimale; et des contrôles juridiques et éthiques doivent être exercés.

La recherche peut aussi impliquer des risques : pour l’université de nos jours prendre des risques est un aspect essentiel du dynamisme de l’établissement, mais le risque doit aussi être compris et géré.

L’université de Lomé, la plus importante du Togo, n’échappe pas à ces contraintes.

Le manque de ressources est patent.

Pour réfléchir à des pistes, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) organise pendant 3 jours un séminaire rassemblant les es enseignants-chercheurs du Togo.

‘Il faut tout faire pour que la recherche puisse impacter durablement le développement’, explique Essohanam Batchana, le directeur de la Recherche et de l'Innovation à l'université de Lomé.

‘Les attentes sont de plus en plus fortes. Il est donc important de mobiliser le monde de la recherche au service de l’innovation, avec des solutions adaptées à nos communautés’, souligne de son côté Majesté Ihou Wateba, le ministre de l’Enseignement.