Le PAM veut faire davantage pour les cantines scolaires

Suzanne Aho, Komi Selom Klassou et Abdou Dieng

Le directeur régional du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Abdou Dieng, a remis mardi au Premier ministre les conclusions d’une étude sur le point 2 de l’objectif de développement durable (ODD 2).

Le point 2 concerne l’éradication de la faim.

L’étude, dont les résultats seront publiés prochainement, a été menée par des experts togolais avec le soutien du PAM.

M. Dieng a par ailleurs évoqué avec Komi Selom Klassou le renforcement de la coopération dans certains domaines comme celui des cantines scolaires.

‘Nous voulons voir comment l’élargir et le rendre beaucoup plus efficace pour que plus d’enfants togolais puissent en bénéficier’, a-t-il indiqué.

Le PAM souhaite aider les petits producteurs afin de faire en sorte que les produits locaux soient utilisés dans le cadre des cantines scolaires. Un dispositif vertueux qui profite à tout le monde.