Un véritable projet communautaire

L’ambassadeur de France, Marc Vizy, a visité en fin de semaine la ferme-école de Dzogblakopé (à proximité de Djagblé, région Maritime).

Elle est gérée par l’association ‘Sichem’ qui développe un projet dont l’objectif est d’aider les villages à prendre en main leur développement.

Le diplomate qui avait à ses côtés l’attaché de défense et le directeur de l’AFD (Agence française de développement) a pu observer comment fonctionne la ferme. Elle élève des porcs, des petits ruminants et des volailles, exploite la terre avec la production de cultures vivrières et de plantes médicinales).

Elle développe également une activité de petite transformation agricole et assure de la formation en maçonnerie, briqueterie à base de matériaux locaux durables.

L’association s’implique également dans l’animation des communautés villageoises et en faveur d’une éducation de qualité.