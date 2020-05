Deux Casques bleus togolais seront honorés par l'ONU

La Journée internationale des Casques bleus de l’ONU sera observée vendredi au siège de l’Organisation, à New York.

Le Secrétaire général, António Guterres, déposera une gerbe en l’honneur de tous les Casques bleus tombés sous le drapeau de l’ONU depuis la première mission de paix en 1948.

Il présidera également une cérémonie de remise de la Médaille Dag Hammarskjöld décernée à titre posthume aux 83 militaires, policiers et personnels civils qui ont perdu la vie en 2019.

Deux militaires togolais seront honorés à titre posthume, le caporal Agounwadje S. Kossi, qui servait dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), et M. Elom Komi Akpalou, qui travaillait comme personnel civil au sein de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Le Togo est le 16e pays contributeur de troupes et de personnel de police aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Plus de 1 442 soldats et policiers togolais sont actuellement déployés dans les missions de l’ONU en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Mali, au Sahara occidental et au Soudan du Sud.