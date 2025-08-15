Une puissance démocratique et économique en pleine ascension

L’Inde a célébré ce 15 août le 79ᵉ anniversaire de son indépendance. À Lomé, le nouvel ambassadeur, Shri Sayed Razi Haider Fahmi, a rappelé les fondements et la solidité de la démocratie indienne.

Évoquant les relations avec le Togo, Shri Sayed Razi Haider Fahmi a réaffirmé sa volonté de renforcer les partenariats politiques, économiques et commerciaux. « Nous voulons que les avancées de l’Inde profitent aussi à nos amis togolais », a-t-il déclaré.

Plus grande démocratie du monde, l’Inde revendique un système politique robuste, capable de résister aux tensions internes et aux bouleversements géopolitiques.

Les autorités soulignent l’importance d’un accès équitable à la santé, à l’éducation et aux opportunités économiques pour l’ensemble des citoyens. Les États fédérés et régions longtemps considérés comme en retrait rattrapent progressivement leur retard, confirmant un certain rééquilibrage territorial.

Sur le plan économique, le pays affiche un PIB en hausse de 6,5 % pour le dernier exercice, une performance remarquable dans un contexte mondial marqué par les incertitudes.

L’inflation est restée sous contrôle, les exportations ont progressé et la demande intérieure se maintient à un niveau élevé. Ces indicateurs renforcent la position de l’Inde comme l’économie à la croissance la plus rapide parmi les grandes puissances mondiales.

Un acteur international affirmé

Sur la scène internationale, New Delhi continue de renforcer ses alliances politiques et économiques, notamment avec les pays d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, tout en consolidant ses partenariats avec les grandes puissances.

Cette diplomatie s’appuie sur la volonté de faire de l’Inde un acteur incontournable dans la gouvernance mondiale.

En 79 ans, l’Inde a su combiner croissance économique, stabilité politique et affirmation stratégique.

Un équilibre que ses dirigeants entendent préserver, tout en misant sur l’innovation et la coopération internationale pour répondre aux défis des prochaines décennies.