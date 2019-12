Etats Unis-Togo : visite de Whitney Baird à Lomé

Whitney Baird, sous-Secrétaire d'Etat adjointe pour les Affaires ouest-africaines et sécuritaires, est actuellement au Togo.

Elle a eu une série d’entretiens avec les responsables politiques et militaires pour évoquer la lutte contre le terrorisme et la sécurité maritime.

L’officiel américain a appelé les autorités togolaises ‘à tout mettre en œuvre pour faire du prochain scrutin présidentiel une élection, libre, juste, inclusive et transparente afin de faire du Togo un pays plus stable et plus démocratique.’

Elle a également effectué une série de visites à caractère économique et social : déplacement au port de Lomé, à la centrale thermique de Lomé gérée par l’Américain ContourGlobal, au siège de l’entreprise solidaire Alaffia et rencontres avec des boursières du programme African Women Entrepreneurship Program (AWEP).