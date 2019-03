C’est par l’intermédiaire de Facebook que le président Faure Gnassingbé a adressé un message de condoléances aux autorités maliennes après le massacre samedi dernier de

160 Peuls par de présumés chasseurs dogons.

Le chef de l’Etat se déclare ‘Profondément attristé par les violences meurtrières à Ogossagou’ et adresse ses condoléances aux familles éplorées et notre soutien au gouvernement et au peuple maliens face à cette barbarie que nous condamnons’.