La Slovénie, futur partenaire économique du Togo ?

L’ambassadeur du Togo en Slovénie, Komi Bayédzè Dagoh, a présenté mardi ses lettres de créance au président Borut Pahor.

Lors de l’entretien qui a suivi, il a été question de coopération économique.

La Slovénie ne manque pas d’atouts. Les ressources naturelles sont très variées et l’industrie diversifiée : automobile, produits pharmaceutiques, tourisme, etc.

Sa situation géographique, propice aux échanges avec trois pays frontaliers.

Les exportations concernent les véhicules automobiles, les produits pharmaceutiques et les appareils électriques ainsi que les produits chimiques. La part des exportations vers l'Union européenne est de 76,4% et ses principaux clients sont l'Allemagne, l'Italie, la Croatie et l'Autriche. Les exportations vers les marchés américains et chinois progressent de façon significative.

Lors de son séjour à Ljubljana, Komi Bayédzè Dagoh s’est entretenu avec le directeur exécutif de la Chambre de commerce de Slovénie qui est liée à la Chambre de commerce et d´industrie du Togo (CCIT) par un accord de coopération conclu en 2016.