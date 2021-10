Le candidat naturel de l’Afrique

Le Togolais Gilbert Houngbo, président du FIDA*, est candidat pour prendre la direction de l’OIT (Organisation internationale du travail).

L'élection est prévue le 25 mars 2022.

Plusieurs candidats sont en lice parmi lesquels Muriel Pénicaud (France), et Greg Vines (Australie).

Le Sud-Africain Mthunzi Mdwaba a retiré sa candidature.

Robert Dussey a salué mardi la décision de Prétoria qui s’est rallié au candidat de l’Afrique, Gilbert Houngbo.

Le ministre des Affaires étrangères togolais présidait le comité ministériel de l’Union africaine sur les candidatures au sein du Système International.

‘Je félicite notre compatriote Gilbert Houngbo pour sa désignation comme candidat de l’Afrique au poste de directeur général du Bureau International du Travail (2023-2027)’, a-t-il déclaré.

M. Houngbo, ancien Premier ministre, a une longue expérience au sein des grandes organisations internationales (PNUD, OIT et FIDA).

Agence spécialisée des Nations unies, l'OIT a pour rôle de protéger et promouvoir les droits de l'homme au travail. Son travail consiste notamment à établir des normes internationales et à mettre en place des programmes. Elle réunit des représentants gouvernementaux, des travailleurs et des employeurs de 187 Etats membres.

______

*Fonds international de développement agricole