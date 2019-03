Relations diplomatiques entre le Togo et le Panama

Meliton Arrocha et Franck Kpayedo mardi à New York

Le Togo et le Panama ont procédé mardi à l’établissement de relations diplomatiques. La signature s’est déroulée à New York entre le représentant togolais aux Nations Unies, Franck Kpayedo, et son homologue panaméen, Meliton Arrocha.

Ce pays de 4 millions d’habitants est situé à l’extrémité sud de l’Amérique centrale, sur l’isthme de Panama. Il est limitrophe du Costa Rica et de la Colombie.

Sa position de carrefour international lui permet, grâce à son célèbre canal indispensable au trafic maritime mondial de retirer une très grande part de sa richesse de sa situation géographique.

L’augmentation ces dernières années des échanges mondiaux par bateaux à permis au pays de voir sa croissance économique exploser.

Ces richesses nouvelles sont réinvesties dans des projets d’infrastructures, routes et ponts notamment.

La richesse ainsi générée devrait être redistribuée équitablement. Le processus est encore lent ; la pauvreté est toujours présente dans les zones rurales et dans les banlieues de Panama City.