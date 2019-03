Visite du président togolais en Afrique du Sud

Le président Faure Gnassingbé entame mercredi une visite de travail en Afrique du Sud. Il s’entretiendra avec son homologue Cyril Ramaphosa.

Mais ce déplacement a d’abord un caractère économique. Comme il l’a fait à Kigali en début de semaine, M. Gnassingbé tentera de séduire les investisseurs.

Il devrait rencontrer plusieurs représentants de groupes actifs dans les secteurs des travaux publics, du transport ferroviaire et maritime, de l’énergie et des technologies.

Même si l’Afrique du Sud traverse une période difficile sur le plan économique, de grandes entreprises locales sont actives en Afrique. Dans la région australe et de l’est, mais de plus en plus en Afrique de l’Ouest.

Pour mettre en œuvre le Plan national de développement, le Togo a besoin de trouver 7 milliards d’euros, dont 65% provenant du secteur privé.