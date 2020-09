Raymond Farah, le président de l’Ordre de architectes, accueille trois nouveaux membres.

Esso-Hana Pegbessou, Lidaou Jean-Claude Tchassim et Edem Kpakpo Akuete, diplômes en poche, ont achevé leur stage.

168 architectes exercent au Togo au sein d’une quarantaine de cabinets.

Ils participent au développement urbain et sont de plus en plus associés aux grands projets.