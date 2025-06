Cap sur 500 000 tonnes : le Togo mise gros sur le soja

Le Togo veut franchir un nouveau cap dans le développement de sa filière soja. La campagne 2025–2026 a été lancée vendredi avec une ambition claire : atteindre une production de 500 000 tonnes, contre environ 260 000 actuellement.

Un défi ambitieux, mais réalisable selon le Conseil interprofessionnel de la filière soja du Togo (CIFS-Togo), qui appelle à la mobilisation générale de l’ensemble des acteurs de la chaîne – producteurs, commerçants, transformateurs et exportateurs.

Le soja représente aujourd’hui l’une des principales cultures d’exportation non cotonnières du pays, générant des devises et des emplois tout en renforçant la sécurité alimentaire nationale. Utilisé dans l’alimentation humaine, animale et la transformation industrielle, ce produit riche en protéines suscite un intérêt croissant auprès des investisseurs privés et des partenaires techniques.

Depuis 2015, la production est passée de moins de 25 000 tonnes à plus de 260 000 tonnes en 2024. Le nouveau cap fixé à 500 000 tonnes représente une étape stratégique vers l’industrialisation et la souveraineté agroalimentaire du pays.

Malgré son potentiel, la filière reste confrontée à des défis majeurs : faible productivité par hectare, accès limité aux intrants de qualité, instabilité des prix à l’export, maillons logistiques fragiles et manque de financement adapté. L'atteinte de l’objectif annoncé exigera donc des efforts concertés sur toute la chaîne de valeur.

Pour soutenir cette dynamique, le CIFS entend renforcer la gouvernance interprofessionnelle, améliorer la qualité des semences, encourager la transparence dans les transactions commerciales et accompagner la transformation locale du soja pour accroître la valeur ajoutée.