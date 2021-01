Amis, mais concurrents

On a beau être voisin et ami, les pays d’Afrique de l’Ouest sont en concurrence frontale pour séduire les investisseurs étrangers et bâtir une image de nation moderne à la pointe de la technologie.

A l’approche des élections présidentielles au Bénin, l’équipe du président Patrice Talon évoque une révolution numérique grâce au développement des infrastructures et la dématérialisation de l’administration.

Le Bénin a l’ambition de devenir la plateforme numérique ouest-africaine, explique-t-on dans l’entourage du candidat.

Le Togo ne fait pas autre chose. Il met lui aussi le paquet sur les infrastructures numériques et la digitalisation de l’administration. Lomé veut également devenir le hub ouest-africain des nouvelles technologies et des services.

Une concurrence visant à attirer l’investissement et à assurer le développement.