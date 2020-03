Asky suspend tous ses vols

La compagnie aérienne Asky a cessé tous ses vols. La totalité de sa flotte - 8 avions - est désormais stationnée sur le tarmac de l’aéroport de Lomé. Pilotes et équipages sont en vacances forcées.

Créée il y a 10 ans au Togo, Asky s’était imposé comme le principal acteur dans le transport régional avec une vingtaine de destinations en Afrique de l’Ouest et Centrale.

Mais la compagnie opérée par Ethiopian Airlines, actionnaire de référence, a été dans l’obligation de cesser ses activités.

En raison de la pandémie de coronavirus, la plupart des pays africains ont fermé leur espace aérien, à l’instar de la Côte d’Ivoire, du Sénégal ou du Nigeria, les gros marchés de la compagnie.

Les passagers étrangers et africains ont également déserté les avions.

Dans ce contexte, Asky n’avait d’autre choix que d’arrêter ses activités. Un retour à la normale est prévu dès la fin de la crise sanitaire.

A noter que l’aéroport de Lomé est toujours ouvert. Si Air France, la RAM et Brussels Airlines ont arrêté leurs vols la semaine dernière, Ethiopian Airlines continue d’opérer des liaisons vers Addis Abeba, New York et Washington depuis le Togo.