Assemblées sur place

La plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), en cours de construction, a annoncé le début de l’activité de l’usine d’assemblage de motos M Auto Electric Mobility.

Cette société indienne, basée à Dubaï, va commercialiser des motos.

La production s’adresse au marché local et régional; l’objectif est d’atteindre jusqu’à 30.000 engins par mois.

M Auto mettra en circulation les motos et formera les conducteurs sous la forme d’une flotte destinée à assurer la mobilité rurale et urbaine. Des bornes de recharge seront installées à Lomé et dans d’autres villes

Des systèmes de financements permettront l’acquisition des motos sans apport de départ.

La société est très connue en Inde où elle commerciale des tricycles électriques multi-usages.

On ignore si l'usine d'Adétikopé assemblera également des Rickshaw.