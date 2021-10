Attention aux contrefaçons

‘Le ministère s'est associé à la Banque mondiale et à GEN pour lancer un programme de développement économique dans le pays, octroyant 41,4 millions de dollars de subventions financières à tous les entrepreneurs et agriculteurs méritants du pays dans le but de promouvoir l'investissement et l'entrepreneuriat locaux. Les personnes intéressées sont encouragées à profiter de cette opportunité et à soumettre leur candidature en cliquant sur ce lien’.

Voici ce que l’on peut lire sur une page Facebook attribuée au ministère de l’Economie et des Finances.

Problème, le compte est un faux grossier. Le ministère n’a jamais lancé un programme de ce type.