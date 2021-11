Trois Togolais et un Béninois ont été sélectionnés

Gozem, l’équivalent de Uber pour les taxis-motos, connaît un succès fulgurant au Togo et dans 7 autres pays africains.

La société propose également la livraison de petits colis et de produits alimentaires.

Avec un marché des smartphones en forte croissance, de meilleurs débits datas et des systèmes de géolocalisation, l’application est de plus en plus populaire.

Anne-Claire Longour, responsable des ressources humaines de Gozem

La start-up a décidé de former ses propres cadres. Trois Togolais diplômés vont bénéficier du du Graduate Training Program (GTP) afin d’intégrer la société à des postes de management à l’issue de 24 mois de formation interne.

Gozem souhaite ainsi attirer les meilleurs profils.