Un Togolais à la tête de la Banque mondiale au Tchad

La Banque mondiale vient de nommer Farouk Mollah Banna au poste de Représentant résident au Tchad. D’origine togolaise et américaine, M. Banna apporte avec lui une solide expertise en développement international, une vision stratégique ancrée dans plus de deux décennies d'expérience et une parfaite connaissance des défis régionaux.

Ingénieur de formation, Farouk Mollah Banna est diplômé de l’Université de Lomé, avant de poursuivre ses études supérieures aux États-Unis, à l’Université de l’État de Caroline du Nord. Il commence sa carrière dans le privé, puis rejoint l’administration de l'État de Caroline du Nord, avant d’intégrer la Banque mondiale en 2012.

Depuis plus de dix ans, il s’investit pleinement dans les projets de lutte contre la pauvreté, le développement durable et la résilience, avec des missions dans plusieurs régions du monde : Asie, Moyen-Orient, Caraïbes et Afrique subsaharienne.

Son dernier poste – Coordonnateur du programme Développement Durable pour les pays du Sahel central basé à Bamako – lui a permis de suivre de près les enjeux tchadiens.

La nomination de M. Banna intervient dans un contexte où la Banque mondiale est un partenaire clé du développement tchadien. Avec un portefeuille actif de 2,7 milliards de dollars, les interventions couvrent des secteurs vitaux : agriculture, élevage, santé, éducation, énergie, transport, développement urbain, eau, protection sociale, numérique, et statistiques.

Son arrivée à la tête de cette coopération stratégique laisse entrevoir une impulsion nouvelle dans la mise en œuvre des projets, avec une approche plus intégrée, sensible au contexte local et régionale.

Bilingue, engagé et expérimenté

Maîtrisant parfaitement le français et l’anglais, Farouk Mollah Banna est bien armé pour dialoguer avec tous les partenaires, publics et privés. Sa nomination est perçue comme un signal fort en faveur d’un engagement renforcé au service du développement du Tchad.

Avec sa connaissance des réalités du terrain et sa capacité à bâtir des ponts entre les institutions internationales et les communautés, M. Banna est attendu comme un catalyseur d’impact et d’innovation.