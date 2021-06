Au final, le choc n’a pas été trop rude

Le Covid-19 a eu un impact économique grave sur l’Afrique subsaharienne. Cependant, les pays de la région ont pu résister à la crise jusqu’ici.

Selon les estimations, l’activité économique de l’Afrique subsaharienne s’est contractée de 2,0 % en 2020, correspondant au niveau inférieur de la fourchette de prévisions publiée dans la dernière édition d’Africa’s Pulse (Banque mondiale).

Un chiffre nettement inférieur à la contraction enregistrée dans les économies avancées et autres marchés émergents ainsi que dans les économies en développement, à l’exclusion de la Chine.

Les données disponibles pour les deux derniers trimestres de 2020 indiquent un rebond de l’activité économique, ce qui explique que la contraction dans la région se soit cantonnée dans la partie inférieure de la fourchette de prévisions.

Ces données reflètent une propagation plus lente du virus et une plus faible mortalité liée au Covid dans la région, une forte croissance agricole, et un redressement plus rapide que prévu des prix des produits de base.

Néanmoins, le Coronavirus a plongé la région dans sa première récession depuis plus de 25 ans, entraînant une contraction de l’activité de prêts de 5,0 % du PIB par habitant.

Des groupes vulnérables, comme les pauvres, les travailleurs du secteur informel, les femmes et les jeunes, ont souffert de façon disproportionnée du manque d’opportunités et d’un accès inégal aux filets sociaux de sécurité.