Autosuffisance et transformation

Le secteur de la pêche va faire sa révolution grâce à l’assistance de l’Union européenne et de la Cédéao.

Le conseil interprofessionnel de filière poissons du Togo va intégrer la plateforme régionale des acteurs non-étatiques du secteur de la pêche et l’aquaculture.

Pour Pierrot Akakpovi, le président de ce conseil, ‘l’avantage est immédiat car nous serons reconnus au plan international’.

La pêche joue un rôle socio-économique considérable au Togo.

Elle contribue à 4% du PIB primaire et emploie plus de 22.000 acteurs dont 10.000 pêcheurs et le reste sont des mareyeurs et transformateurs. Elle fournit 25 000 tonnes de produits halieutiques chaque année, couvrant environ 30% des besoins.

L’ambition du ministre de la Pêche, Edem Kokou Tengue, est double, parvenir à l’autosuffisance et développer une industrie de transformation.