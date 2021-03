Ca marche !

La société SEGUCE Togo, qui exploite le Guichet unique pour le commerce extérieur, a annoncé mercredi que la plateforme était à nouveau fonctionnelle.

Depuis samedi, il était impossible d’accéder aux services en ligne en raison de problèmes techniques.

Ce dispositif géré par Veritas, leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification, permet de favoriser la transparence dans les relations entre les acteurs du commerce et de réduire considérablement les délais de traitement des marchandises à l’import et à l’export.