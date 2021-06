Cap sur 20.000 tonnes de tomates

Promouvoir la filière volaille, maïs, riz et tomates, telle est l’ambition du gouvernement et de la FAO, l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aide le Togo à atteindre son indépendance en produits agricoles.

‘Le Togo doit dépendre de moins en moins des importations afin d’’équilibrer sa balance commerciale’, explique Djiwa Oyétoundé, chargé de programme au bureau de la FAO à Lomé.

Il faudra des investissements massifs - publics et privés - pour permettre aux agriculteurs d’augmenter leur production.

Le taux de rendement du maïs est actuellement de 1,2 tonne par hectare, l’objectif est d’atteindre 6 tonnes.

La FAO a élaboré une stratégie qui s’étend jusqu'à 2030.

Outre des productions en hausse, elle recommande le développement d’unités de transformation pour chaque filière.

Quatre unités sont envisagées pour la seule tomate avec le cap de 20.000 tonnes par an.

Le plan de développement proposé par la FAO doit être prochainement validé, puis il faudra rechercher des financements.