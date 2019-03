Carlos Lopes vulgarise le PND

Le Togo a officiellement lancé lundi son Plan de développement quinquennal ; une feuille de route visant à transformer structurellement l'économie en une économie plus résiliante et inclusive.

Kenneth Igbomor, de CNBC Africa, a rencontré Carlos Lopes à Lomé, conseiller principal du gouvernement togolais pour le PND.

Dans l’entretien, il détaille les axes majeurs de ce programme destiné à doper la croissance, à créer 500.000 emplois et à faire du pays un hub logistique et une plateforme de services bancaires et financiers.