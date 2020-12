Comment éviter l'échec ?

Les chiffres sont trompeurs. Si les statistiques sur la création d’entreprises montrent une augmentation régulière depuis plusieurs années, la réalité est un peu différente.

La plupart des SARL déposent le bilan 5 ans après leur création. D’autres n’étament jamais de réelle activité.

L’inexpérience est souvent - mais pas toujours - à l’origine de ces échecs.

Le ‘Programme 300’ est une solution durable pour un accompagnement réussi des jeunes entreprises, assurent ses promoteurs.

Cette initiative, lancée par le Cabinet Synergie, est censée former, accompagner et assurer le développement des très petites et moyennes entreprises.