Concentré de réussite

Transformer pour prospérer. C’est le mot d’ordre du monde agricole. Un mot d’ordre largement encouragé par le gouvernement.

La société ‘Jus Délice SA’ a inauguré jeudi son usine de transformation de fruits biologiques pour l'exportation.

Installée sous statut zone franche à Gbatope (Zio), à proximité de la route Tsévié-Tabligbo, l’unité va d’abord produire du jus d'ananas en fûts de 220 Kg pour l'exportation en direction des industriels conditionneurs européens.

Le volume prévisionnel pour la première année est de 3000 tonnes.

800 petits producteurs des environs ont été identifiés et formés aux règles de l'agriculture biologique pour être certifiés et pouvoir approvisionner l'usine.

‘Jus Délice SA’ a bénéficié d’une subvention de 130 Millions de Fcfa de du programme DEVELOP PPP de la Coopération allemande.

Développer la transformation de l’ananas et renforcer la compétitivité de la filière sont les objectifs du projet.

Il va se concentrer sur ce maillon tant en amont pour organiser les producteurs et les accompagner dans le respect des cahiers des charges au niveau de la productivité et de la qualité des produits qu’en aval au niveau des unités de transformation pour améliorer le conditionnement et respecter les normes sanitaires.

Le président Faure Gnassingbé s’est rendu sur place pour l’inauguration et a salué l’initiative qui va dans le sens de la stratégie préconisée par le gouvernement pour développer l’agriculture.