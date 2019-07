Création d'emplois : mieux cibler le marché

70% de la population togolaise a moins de 35 ans. Créer de l'emploi est la priorité des priorités.

Le gouvernement a lancé de nombreuses initiatives dans ce domaine, mais ses interventions se font souvent à l’aveugle.

On aide des gens qui ne sont pas totalement dans la précarité ou qui ont déjà un travail dans l’informel et on laisse de côté ceux qui en ont le plus besoin.

C’est tout l’intérêt de la cartographie de la pauvreté présentée mercredi à Lomé.

Ces données vont permettre de corriger la redondance sur certaines interventions en matière d'emploi et de proposer un cadre de coordination au niveau des différents acteurs publics.

L'étude a été réalisée par la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes (CNPJ) avec l'appui du Centre technique d'études et de renforcement des capacités pour de développement au Togo.

‘Cette cartographie propose un ensemble de mesures d'accompagnement destinées à aider les jeunes de façon durable et de lutter ainsi contre le chômage’, explique Julien Biogbe, expert en économie du développement.

Les autorités tablent sur une croissance inclusive. L’emploi des jeunes est au cœur du dispositif.