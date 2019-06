Création d'une Chambre de commerce européenne

En prélude à la tenue les 13 et 14 juin du premier Forum économique Togo-UE, une Chambre de commerce européenne au Togo (CCET) vient d’être créée. Elle est présidée par Charles Gafan, le PDG de Bolloré Transport & Logistics Togo.

Sa vocation est de promouvoir les échanges industriels et commerciaux entre l’Europe et le Togo et de contribuer à l'amélioration du climat des affaires.

‘La Chambre ambitionne de jouer un rôle moteur de représentation des intérêts de la communauté européenne établie au Togo auprès des autorités sur des questions générales et spécifiques de présence et de développement de leurs activités', a expliqué mercredi M. Gafan.

Les autres membres du comité sont les représentants de grandes sociétés, Total, CMA-CGM, Société Générale, Brasserie BB, notamment.