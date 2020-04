L’AUDA-NEPAD, l’Agence de développement de l’Union africaine, et le Groupe Ecobank, dont le siège est à Lomé, travaillent au lancement d’une initiative continentale dont le but est de soutenir les micro et petites et moyennes entreprises (MPME) africaines face aux défis économiques et sociaux posés par la pandémie de covid-19.

L’objectif est de créer une plateforme centralisée qui abordera les enjeux, les défis et les besoins des MPME pendant et après la pandémie, et qui sera un outil global, flexible, complet et universel dans les secteurs formel et informel sur le continent.

Les promoteurs de ce projet veulent aussi identifier les opportunités et les moyens novateurs d’appuyer et de protéger les MPME et les opportunités d'emploi, notamment dans les entreprises alimentaires et agroalimentaires, les start-ups technologiques, les entités spécialisées dans la santé et celles qui opèrent en parallèle des chaînes d'approvisionnement, en notant que les MPME représentent environ 90 % des entreprises dans la plupart des économies africaines.

Enfin, l’ambition est de coordonner et d’harmoniser les initiatives et les efforts en cours qui aident les MPME à accéder à l'information, au financement et aux mesures de relance budgétaire pendant l'épidémie.

La plateforme vise enfin à garantir un accès continu des MPME aux marchés nationaux, régionaux et continentaux tout en formulant des recommandations aux décideurs politiques sur les solutions à apporter aux dettes intérieures qui pourraient être remises en question en raison des difficultés économiques auxquelles les Etats membres seront confrontés.