La Haute Autorité de la qualité et de l'environnement (HAUQE) a rappelé mercredi quelques évidences.

‘Produire pour produire ne sert à rien si ce n'est pas fait dans le respect des normes de qualité’, martèle Fidégnon Kpakpo, le président de la HAUQE.

Un message qu’il a fait passer aux entrepreneurs à l’occasion du lancement de la 7e édition du ‘Prix togolais de la qualité’.

La notion de qualité ne s’applique pas seulement à la production agricole ou industrielle; elle concerne aussi les services.

Les années précédentes, les entreprises récompensées ont été, notamment, TogoCom et l’Agence nationale de l’aviation civile.

La démarche qualité a pour objectif d’améliorer le fonctionnement et le savoir-faire de l’entreprise. Elle oriente la stratégie (organisation et production) en fonction des attentes du client et permet aux salariés de travailler dans de meilleures conditions.

Cet outil stratégique doit être soutenu par la direction et doit impliquer tous les collaborateurs car sa mise en place requiert l’adhésion de toute l’entreprise.