Des relations qui restent solides

Les relations entre l'Afrique et la Chine ont été mises à l'épreuve par l'impact de la pandémie de coronavirus. Les projets soutenus par la Chine en Afrique ont stagné, les financements sont devenus plus difficiles à obtenir et le sentiment anti-chinois bouillonnant s'est intensifié d'un cran souligne The Economist dans un rapport publié mercredi.

Mais les auteurs de l’étude s’attendent à ce que les relations sino-africaines restent solides en 2021 et que de nouvelles frontières de coopération soient explorées.

La Chine est très présente au Togo comme elle l’est partout sur le continent.