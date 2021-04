Donner à l'artisanat une meilleure visibilité

Promouvoir le ‘Made in Togo’, c’est évidemment l’ambition du ministère de l’Artisanat.

Pour parvenir à cet objectif, il va créer à travers le pays des kiosques dans lesquels seront présentés les différents produits régionaux. Les visiteurs pourront s’informer, obtenir les coordonnées des fabricants et acheter.

Second projet développé par le ministère, le développement d’une plate forme numérique et de e-commerce dédiée à l’artisanat togolais. Un moyen de toucher un public plus large à l’international.