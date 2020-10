Charles Kokouvi Gafan, le président du Cluster Maritime d’Afrique Francophone, s’exprime dans le dernier numéro de Marine & Océans sur la crise économique générée par la pandémie.

‘Apparu en février sur le continent, le virus s’est répandu progressivement dans les 54 pays africains, y générant, comme ailleurs, son lot d’incertitudes, de prévisions alarmistes, voire catastrophiques. Même si l’Afrique a fait montre d’une résilience inédite à ce jour, il est certain que la pandémie a bousculé toutes les prévisions. Elle a occasionné des changements d’habitudes et plongé les entreprises et les ménages dans une rupture systémique dont l’ampleur et les conséquences ne sont pas encore bien évaluées par les dirigeants’, écrit-il.

Mais, celui qui est également PDG de Bolloré Transport & Logistics Togo et président de la Chambre de commerce européenne au Togo, souligne l’agilité des opérateurs économiques africains face à la crise.

‘Ils ont su adapter les plans de continuité d’activité au nouveau contexte sanitaire. Le léger décalage de l’apparition du virus en Afrique par rapport au reste du monde, et l’effort d’anticipation des acteurs publics et privés, ont ainsi permis à l’Afrique de disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour encaisser le choc de la crise’, souligne M. Gafan.

