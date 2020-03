En attendant des jours meilleurs

La dernière liaison aérienne entre Bruxelles et Lomé (et retour) a lieu ce mercredi. En raison des circonstances extraordinaires liées à la pandémie de coronavirus, Brussels Airlines suspend l’ensemble de ses dessertes internationales à compter du 21 mars. Cette décision concerne la totalité du réseau et s’applique jusqu’au 19 avril, au minimum.

Brussels Airlines aura des avions en stand-by pour d’éventuelles opérations de rapatriement.

De son côté, Air France a annoncé la réduction de près de 90% de son activité.

Le dernière rotation Paris/Lomé/Paris est prévue jeudi.

Toute l'Afrique se trouve dans la même situation.