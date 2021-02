Enclencher un nouveau cycle de croissance durable

La récession économique mondiale provoquée par la COVID-19 frappe durement les pays africains. En 2020, 41 économies africaines ont connu une baisse de leur produit intérieur brut (PIB). Le moment est venu de prendre des mesures audacieuses et coordonnées.

Au-delà de la diversité des situations nationales, cette crise a indéniablement pointé deux obstacles majeurs auxquels les stratégies post-COVID doivent s'attaquer pour enclencher en Afrique : la dépendance à l’égard des marchés extérieurs et l'incapacité des secteurs économiques formels à créer suffisamment d'emplois de qualité.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), tout juste entrée en vigueur, est l’occasion d’accélérer la transformation productive, de créer des chaînes de valeur régionales et de stimuler l'intégration continentale. Sa mise en œuvre effective dépend toutefois de la capacité des économies africaines à dégager les marges de manœuvre budgétaires suffisantes et à stimuler les investissements privés dans des infrastructures de qualité et des projets durables.

Quelles priorités pour mettre en œuvre la ZLECAf et accélérer la transformation productive de l'Afrique ? Comment les gouvernements africains peuvent-ils renforcer leur capacité d'emprunt et améliorer leur gestion de la dette ? Quel rôle pour les coopérations bilatérale et multilatérale ?

L'édition 2021 du Forum international économique sur l’Afrique a invité lundi les acteurs clés à partager leurs points de vue et leurs propositions. Un partage en mode virtuel.

Un évènement organisé par l’OCDE, en partenariat avec l’Union africaine et l’AFD.

Parmi les intervenants, le Premier ministre togolais, Victoire Tomégah Dogbé.

‘Cette rencontre constitue une véritable plateforme de l'espoir. Nous devons investir dans notre futur’, a-t-elle déclaré.

Elle a vanté les politiques sanitaires et sociales lancées par son gouvernement, non seulement dans le cadre de la crise sanitaire, mais dans une perspective à long terme.