Equilibre entre e-commerce et commerce traditionnel

La Foire internationale de Lomé (22 novembre-9 décembre) a inscrit à son agenda le thème du e-commerce, autrement dit le commerce électronique.

‘Aujourd’hui avec le développement de la technologie et du numérique, on peut rester chez soi pour passer sa commande et l'avoir sur place quelques instants après. Très peu d’acheteurs ou de vendeurs togolais s’y intéressent', a confié lundi Kuéku Banka-Johnson, directeur général du Centre des expositions de Lomé (CETEF).

Des panels seront organisés sur ces questions pendant l’événement.

C’est vrai que le commerce en ligne est peu développé au Togo. Avec le déploiement de la 4G et des connexions internet plus rapides, le secteur devrait croitre dans les prochaines années.

Mais il y a aussi les habitudes et les mentalités. Commander un repas en ligne, se faire livrer directement les courses du supermarché ou acheter une paire de chaussures, n’est pas un réflexe comme c’est le cas en Europe ou en Amérique du Nord.

Le Togo devra aussi veiller à ce que le e-commerce ne constitue pas une menace pour la survie des petits commerçants traditionnels.

Dans certains pays occidentaux, les petites boutiques ferment les unes après les autres, victimes des achats en ligne.