Fin de la visite de Phil Bryant à Lomé

A la tête d’une délégation de l’association américaine ‘Prosper Africa’, le Gouverneur du Mississipi, Phil Bryant, a poursuivi mardi sa visite au Togo.

Il s’est rendu sur les installations de l’IFAD. Cet institut de formation en alternance pour le développement en aquaculture , situé à Elavagnon (Est-Mono), a été créé récemment.

‘Nous savons tous que l’agriculture et l’aquaculture sont des secteurs très importants pour le développement d'un pays. Nous sommes ici pour établir le lien entre le Togo et l’extérieur. Il s'agit pour nous de tout faire pour faire bénéficier des investissements directs étrangers’, a déclaré M. Bryant.

L’officiel US a également visité le port du Lomé, poumon économique du Togo, et la Foire commerciale Made in Togo.

De retour au Etats-Unis, le Gouverneur devrait rendre compte de ce qu’il a vu au Togo et inciter les investisseurs privés à s’intéresser à ce marché.