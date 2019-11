Formation grandeur nature

Des experts pour le marché togolais et africain

La société togolaise Kya Energy Group a installé une mini centrale solaire de 30 KW au sein de ses locaux à Lomé. Les équipements permettront de gagner en autonomie, mais elle servira surtout à former des experts.

Un système grandeur nature est toujours plus concret que des cours théoriques.

‘Nous allons former les jeunes techniciens togolais et de la sous-région sur ces systèmes pour avoir des personnels qualifiés pour l’installation et la maintenance des mini centrales solaire’, a expliqué samedi Yao Azoumah, le PDG de cette société.

Kya Energy Group est une entreprise internationale spécialisée dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Elle œuvre pour relever le défi de l’électrification en Afrique de façon durable. Elle conçoit, assemble et distribue des unités solaires de transformation appelées groupes électrosolaires.