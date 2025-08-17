Emballé local, exporté continental

Rubriques

La 12e édition de la Foire Adjafi, prévue du 21 août au 7 septembre à Lomé, mettra l’accent sur un enjeu crucial pour les très petites et moyennes entreprises (TPME) togolaises : le packaging. 

Un bon conditionnement des produits est essentiel © republicoftogo.com

Dédiée exclusivement aux jeunes entrepreneurs, cette foire vise à les outiller pour affronter les exigences du marché continental africain, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Selon Maxime Minasseh, promoteur de l’événement, le conditionnement des produits représente un levier essentiel pour améliorer la compétitivité des entreprises locales et leur permettre de mieux circuler sur le marché africain.

Traçabilité et lutte contre la fraude : la SAM élargit son champ d’action

Cinq ans après son lancement, la Solution Automatisée de Marquage (SAM), outil de traçabilité et de lutte contre la fraude, s’apprête à élargir son champ d’application à de nouveaux produits : denrées agricoles, huiles alimentaires, cosmétiques, produits pharmaceutiques et pétroliers.

Une usine d’huile rouge bientôt opérationnelle à Tchékpo

Jusqu’ici produite de manière artisanale, l’huile rouge togolaise s’apprête à franchir un cap industriel. Une usine de transformation des noix de palme en huile rouge est actuellement en construction à Tchékpo, dans la préfecture de Yoto, au sud du pays.

