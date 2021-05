Géologie : coopération avec la Russie

Alexeï Desyatkin, le directeur général de la société russe RosGeo Zarubezhgeologia a achevé une visite de 5 jours au Togo.

Zarubezhgeologia agit en tant que développeur de projets pour le compte de la Holding JSC Rosgeologia. Elle opère à l’étranger dans le domaine de l'exploration géologique et de l'utilisation du sous-sol.

M. Desyatkin a rencontré Mawunyo Ami Mila Aziablé, ministre déléguée auprès du président de la République, chargée de l’Energie et des Mines. Des discussions ont également eu lieu avec les responsables de la direction générale des Mines et de la Géologie afin de discuter d'une éventuelle coopération dans le domaine de la recherche minière et de la géologie.

