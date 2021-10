Hausse du prix du ciment

Cimtogo (filiale de HeidelbergCement) est contraint d’augmenter le prix de vente du ciment. Une hausse cependant modérée, +6.000 Fcfa la tonne.

‘Cet ajustement est devenu nécessaire suite à une hausse de 250% des combustibles pour l’usine de Scan Togo et une augmentation de plus de 35 dollars par tonne du fret maritime sur le gypse et le charbon. Dans le contexte international actuel, il n'est plus possible de maintenir les anciens prix', a justifié samedi Eric Goulignac, le directeur général de Cimtogo.

La société reste cependant à des prix homologués avec le système de péréquation mis en vigueur par le gouvernement.