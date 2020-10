La 2e édition du Salon Ferin aura lieu du 22 au 23 octobre prochain en mode virtuel en raison de la crise sanitaire.

Cette rencontre entend promouvoir les échanges investisseurs/entreprises, mettre en lumière des bonnes pratiques de recherche de financement, rechercher les potentialités d’investissement, …

Pour les organisateurs, ce Salon s’inscrit dans la logique des pouvoirs publics de faire du Togo un hub d’investissement par excellence.

L’événement se déroulera autour du thème : ‘l’homme au cœur de la croissance économique et du développement durable’.

Le Salon accueillera des investisseurs, des institutions d’Etat, des organismes financiers, des entrepreneurs et porteurs de projets, des étudiants et jeunes diplômés, des entreprises nationales et internationales.